La rage de vaincre de l'Union est de retour : "C'était complètement fou"

L'Union Saint-Gilloise était bien mal embarquée contre l'Antwerp. Mais l'équipe a arraché la victoire au forceps.

"C'était fou, complètement fou. Des choses bizarres se sont produites, mais je suis content que nous ayons quand même remporté cette victoire". Noah Sadiki n'était pas encore totalement remis du match de son équipe lorsqu'il s'est présenté face à la presse.

Menée dès la première minute, en infériorité numérique pendant une mi-temps, l'Union a dû puiser dans ses réserves : "Nous avons pris un peu de temps pour entrer dans le match mais ensuite, nous avons montré que nous étions plus durs dans les duels et que nous pouvions jouer plus rapidement. Surtout en seconde période, nous avons montré la mentalité de l'Union".

Les Saint-Gillois définitivement lancés ?

"Le carton rouge ? Il faut savoir gérer ce genre de situation dans le football. En seconde mi-temps, nous l'avons montré" poursuit Sadiki, qui rappelle également que l'Union avait un match européen dans les jambes.

Le groupe peut en tout cas être fier du visage affiché : "Même si vous êtes à 10, vous devez montrer que vous êtes 11 ou 12 pour rendre la tâche difficile à l'adversaire. Le top 6 ? Chaque match est désormais important. Nous voulons maintenant prendre notre revanche pour les points perdus en début de saison".

L'Union enchaîne deux victoires de rang pour la première fois de la saison. C'était pourtant loin d'être gagné d'avance en déplacement au FC Twente et contre l'Antwerp. L'équipe s'apprête désormais à recevoir La Gantoise en Coupe de Belgique.