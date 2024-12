Un entraîneur licencié, un autre présenté : "J'ai toujours voulu un jour coacher en Belgique"

Chris Coleman a été intronisé samedi comme nouvel entraîneur de Louvain. Il a été présenté à la presse cette après-midi.

Chris Coleman était présent en tribune pour observer sa nouvelle équipe à l'oeuvre contre Anderlecht. Il a vu OHL contraindre les Mauves au partage. Le Gallois est arrivé tout sourire pour sa première conférence de presse.

"Tout s'est passé très rapidement. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour connaître le club, mais je n'ai vu aucun côté négatif à l'offre" commence-t-il de manière très transparente dans les travées du King Power Stadium, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Il faut dire que trois jours avant sa nomination, il était encore l'entraîneur de l'AEL Limassol : "J'ai beaucoup travaillé à l'étranger, mais j'ai toujours voulu un jour entraîner en Belgique. La Jupiler Pro League est une compétition forte, qui ne cesse de s'améliorer. Je suis très reconnaissant de cette opportunité et j’attends avec impatience de relever ce grand défi".

Presque étonnée des difficultés de l'équipe

Habitué aux missions sauvetage, l'entraîneur de 54 ans y croit dur comme fer : "La compétition est très serrée et je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas atteindre le top six. J'ai l'habitude de lutter contre la relégation et de reconstruire les clubs, mais OHL se trouve à ce niveau-là dans la situation la plus saine que j'aie jamais connue dans ma carrière d'entraîneur".

"J'ai vu beaucoup de bonnes choses hier contre Anderlecht et je veux mettre le club en sécurité le plus rapidement possible. Nous avons le noyau pour être plus haut au classement, mais nous devons aussi regarder derrière nous. De toute façon, ce ne sera pas facile" conclut-il. Louvain est actuellement dans la zone rouge mais compte le même nombre de points que Dender, Charleroi et Saint-Trond.