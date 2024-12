José Mourinho pète les plombs et tacle la presse turque : "Laissez-moi travailler en paix"

José Mourinho n'est pas dans une mauvaise passe sur le plan sportif avec Fenerbahçe. Pourtant, il semble sur les nerfs.

José Mourinho n'a jamais été le meilleur ami des médias, où qu'il soit passé durant sa carrière d'entraîneur. Mais en Turquie, il semble particulièrement peu apprécier le traitement que lui réserve la presse. Lors d'une récente conférence de presse, le Portugais s'est ainsi emporté comme rarement.

"Les clubs et les joueurs ont besoin de stabilité et de continuité chez les entraîneurs et dans leur philosophie pour arriver quelque part", lançait-il récemment dans des propos relayés par Foot Mercato.

"Vous cherchez encore à m'abattre. Donnez-moi un peu de crédit. Laissez-moi travailler tranquille", s'énervait Mourinho après la cinquième victoire consécutive de Fenerbahçe face à Gaziantep (3-1). Le Fener est deuxième de D1 turque, à 3 points de Galatasaray.

Le Special One a ensuite eu des mots pour un ancien confrère : Giovanni Van Bronckhorst, ex-coach de Besiktas, licencié ce 30 novembre pour des résultats insuffisants. Selon Mourinho, cette décision du club stambouliote a été précipitée par la presse.

"Ne cherchez pas à me faire ce que vous avez fait à Van Bronckhorst. Je ne connais aucun entraîneur capable de faire des miracles en trois, quatre, cinq mois. Il faisait de l'excellent travail", conclut José Mourinho.