L'étau se resserre : vers une bataille à 3 pour la signature de Malick Fofana ?

L'OL, en difficulté financière, va devoir vendre plusieurs joueurs en janvier pour rentrer dans les clous et éviter la relégation. L'un d'eux devrait être Malick Fofana, suivi avec insistance par trois clubs de Premier League.

La situation de l'Olympique Lyonnais n'est pas géniale. Le club détenu par l'Américain John Textor est aux prises avec des difficultés financières et va devoir vendre quelques joueurs en janvier pour rentrer dans les clous et éviter une relégation administrative.

Lyon va donc devoir composer avec les moyens du bord, et probablement des jeunes du centre de formation, pour terminer la saison. Les Gones, quatrièmes, devraient éviter la relégation sportive, même en cas d'année 2025 catastrophique.

Cette situation signifie donc que ce sont les joueurs à la plus grande valeur marchande qui seront vendus, et que Malick Fofana en fait partie. Le Diable Rouge de 19 ans devrait s'offrir un transfert de premier plan dans quelques semaines. Et l'intérêt ne manque pas, puisque Liverpool, Aston Villa et Arsenal sont évoqués avec insistance.

Le média anglais CaughtOffside, entre autres, rapporte que les trois puissances anglaises auraient déjà formulé une première offre, évaluée à 20 millions d'euros. Le site de référence Transfermarkt estime la valeur de l'ancien Gantois à 15 millions d'euros, mais Lyon se montrera dur en affaires.

Selon les médias français, Lyon ne rentrera pas dans des discussions sérieuses avant une offre de 30 millions d'euros. Les Anglais voient beaucoup de potentiel dans le jeu de Malick Fofana, mais sortiront-ils le chéquier ? Les prochaines semaines seront décisives... et les performances de Fofana jusqu'au mois de janvier aussi.