🎥 Festival du PSV et ses Belges : Noa Lang (ex-Bruges) décisif, le club bat un record de buts vieux de 37 ans

Le PSV lançait la 15e journée d'Eredivisie en accueillant le Twente de l'ancien Anderlechtois Michel Vlap.

Johan Bakayoko et Matteo Dams étaient titulaires pour la réception de Twenter, qui s'est tourné en correction.

Noa Lang, également de la partie, signait sa (re)montée en puissance avec un but (20e) pour répondre à l'ouverture du score de Steijn (10e). L'ancien Brugeois avait également un pied dans les autres buts de la soirée, offrant encore deux assists (à Saibari pour le troisième but, et Ledezma pour le cinquième).

Le PSV a dominé le FC Twente et s'est imposé sur le score final de 6-1. Le leader actuel d'Eredivisie a envoyé un message clair aux autres équipes après avoir atteint la barre des 111 buts inscrits dans l'année civile. Il s'agit d'un nouveau record pour le club, effaçant celui de 1987.

Lang hoefde PSV niet te wachten op die gelijkmaker! ⚖️⚽ pic.twitter.com/rOJFCKLrUE — Play Sports (@playsports) December 6, 2024