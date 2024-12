La différence avec Brian Riemer ? Thomas Foket explique comment David Hubert a redonné vie à l'équipe

Anderlecht continue à monter en puissance. Thomas Foket revient sur les mérites de David Hubert.

Anderlecht n'a pas tremblé face à Westerlo en Coupe de Belgique. Malgré la rapide ouverture du score des visiteurs, le Sporting a rapidement pris le dessus.

"On a joué sérieusement. En Coupe, c’est le caractère qui compte. Même après l’ouverture du score de Westerlo, on a montré qu’on était capable de revenir calmement" a explique Thomas Foket au micro de la RTBF.

Anderlecht a retrouvé le plaisir de jouer

Le latéral met en avant le bon comportement des troupes sous les ordres de David Hubert : "Tout le monde sait ce qu’il a à faire. Le coach a une vision très claire. Les joueurs respectent son plan de jeu. Tout le monde va dans la même direction. Ça fait la différence".

Le nouvel entraîneur n'a pas fait que simplifier le jeu anderlechtois en mettant les joueurs face à leurs responsabilités. L'équipe développe des combinaisons assez audacieuses, ce qui n'était pas forcément le cas sous Brian Riemer.

Profitant de l'indisponibilité de Killian Sardella, Foket a délivré son deuxième assist de la saison, un centre millimétré pour Kasper Dolberg. "La Coupe est le chemin le plus rapide vers l’Europe. On ne se prend pas la tête. Les matches s’enchaînent, on est content de jouer. On est prêt. On veut aller jusqu’au bout".