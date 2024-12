Une bonne chose de faite pour la suite de la saison : Genk prolonge un taulier jusqu'en 2028

Genk a retrouvé ses ambitions cette saison. La direction veut éviter le départ de ses cadres.

A Genk, le scénario d'il y a deux ans est encore dans toutes les têtes : le Racing était confortablement en tête du championnat, mais le mercato d'hiver avait considérablement déforcé l'équipe, surtout avec le départ de Paul Onuachu.

La direction ne veut plus commettre les mêmes erreurs. Si cette saison, tous les regards se portent vers Tolu Arokodare, nombreux sont les cadres qui suscitent de l'intérêt. En défense, c'est notamment le cas de Mujaid Sadick.

Estimé à cinq millions sur le marché des transferts

Le défenseur central espagnol est arrivé dans le Limbourg il y a trois ans et prend de plus en plus de place dans l'équipe. Cette saison, il n'a pas manqué la moindre rencontre, se permettant même de marquer lors du match à Anderlecht. Son duo avec Matte Smets est l'une des clés de voûte de l'équipe.

Pour éviter toute mauvaise surprise en janvier, Genk a trouvé un accord pour prolonger le contrat de Sadick jusqu'en juin 2028. Le Racing a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

"J'ai pu m'épanouir ici tant personnellement qu'en matière de football. Je suis très reconnaissant envers le club pour cela. Mon histoire n'est pas encore écrite ici" se félicite le principal intéressé. Pas sûr que les attaquants du championnat soient aussi enthousiastes.