12.658 personnes à Sclessin contre Louvain : la pire performance en phase classique, hors huis-clos et jauges Covid, depuis 20 ans !

Jamais, depuis le dimanche 19 septembre 2004, un Sclessin pas limité par une jauge ou un huis-clos n'avait accueilli aussi peu de monde. Une statistique qui, au vu du timing, étonne.

Samedi, on ne pouvait pas écrire que Sclessin avait revêtit son plus bel habillage pour la réception de Louvain dans le cadre de la 17e journée de Pro League. En effet, 12.658 personnes seulement ont assisté au partage entre Rouches et Louvanistes, selon les chiffres communiqués par le club.

Le contexte n'était pas si défavorable

Une statistique qui étonne un petit peu, notamment par son timing. Le Standard a reçu Louvain à 18h15, ce samedi, un horaire qui permettait aux plus jeunes de ne pas rentrer trop tard à la maison, et aux plus grands d'entrevoir une seconde activité pour oublier le partage concédé dans les ultimes instants.

12.658 personnes seulement à Sclessin pour ce #Standard - OHL pic.twitter.com/7smbELkVp5 — Loïc Woos (@LoicWoos) December 7, 2024

De plus, même si tel n'est pas réellement l'objectif du club dans la situation actuelle, le Standard avait la possibilité, ces deux dernières semaines, de virtuellement entrer dans le top 6 en cas de victoire, et il ne figure toujours qu'un point derrière Malines et l'Union Saint-Gilloise. Les Rouches n'ont plus disputé les Play-Offs 1 depuis 2019, ce qui pourrait représenter une belle source de motivation pour des supporters à qui on parlait encore, il y a quelques mois, d'un maintien qui ne sera pas facile à acquérir. Les Liégeois ne sont pas encore tirés d'affaire, mais ils sont, à ce niveau-là, dans une situation plutôt confortable.

Trop cher pour le spectacle proposé ?

Certes, le style de jeu adopté par le Standard d'Ivan Leko ne pousse pas les supporters à venir au stade. Le Matricule 16 recule beaucoup, attaque peu, marque peu et enflamme, de manière générale, peu les spectateurs présents. Le Croate privilégie l'assise défensive, les supporters du Standard s'amuseraient probablement davantage avec des reconversions plus directes plutôt qu'avec des longs ballons, parfois donnés très hasardeusement, souvent vers la défense adverse.

En outre, le prix des places, en augmentation et, selon les tribunes, en décalage avec les prestations sportives ne facilite pas la venue des supporters, notamment les familles nombreuses. Face à Louvain, les places les moins chères étaient fixées à 25€ en T1 et T2, contre 21€ en T3 et T4. D'autres blocs proposent des places à 32€, 35€, voire 39€ dans les tribunes latérales. Faites le compte pour une famille de, disons, trois personnes. Le tout sans compter le coût du déplacement et les diverses restaurations sur place. "Pour venir voir ça ?", vous répondront ceux qui préféreront se brancher sur DAZN dans cette situation.

© photonews

Mais tout ça n'est pas nouveau, et pourtant, le Standard a battu un triste record en la matière, ce samedi. Jamais, à Sclessin, il n'y avait eu aussi peu de monde pour une rencontre de phase classique, hors matchs à huis-clos et jauges covid, depuis le dimanche 19 septembre 2004 et la réception de Lokeren dans le cadre de la 5e journée de Pro League.

En phase classique, Sclessin n'avait plus été aussi vide depuis vingt ans !

A l'époque, ce Standard emmené par Dominique d'Onofrio et quelque Eric Deflandre, Oguchi Onyewu, Philippe Léonard, Sergio Conceiçao, Karel Geraerts, Milan Rapaic, Mohammed Tchité, Wamberto, Sambégou Bangoura et d'autres avait perdu son match amical de pré-saison contre Wolfsburg, ses deux premières rencontres de championnat à domicile face à Charleroi et au FC Brüssels, et partagé contre Bochum au 1er tour aller de la Coupe UEFA.

Pour cette réception de Lokeren, les supporters avaient donc, pour une partie, manqué à l'appel. 12.000 personnes avaient assisté à la victoire 1-0 des Rouches, sur un but de Bangoura. Cette saison-là, le Standard avait terminé troisième du championnat, mais avait été éliminé de la Coupe de Belgique dès les 1/8es de finale par Charleroi, et de la Coupe UEFA dès les poules.

On savait la période traversée par le Standard difficile et particulière. On ne s'attendait pas, toutefois, à ce que Sclessin lâche aussi son rôle aussi précieux de 12e homme.