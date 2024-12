Qui est le joueur le plus cher de Pro League ? Deux coéquipiers à égalité, Verschaeren continue de plonger, au contraire de Stroeykens

Transfermarkt a mis à jour la valeur des différents joueurs du championnat belge. Cela profite surtout au Club de Bruges et à Genk.

Un peu plus de deux mois après le dernier update, le site de référence Transfermarkt a mis à jour les valeurs des joueurs de D1A. Deux coéquipiers sont ex aequo pour la valeur marchande la plus haute : Christos Tzolis passe de 12 à 18 millions, en compagnie de Joel Ordonez, qui partait de 9 millions et a carrément doublé de valeur marchande.

Ils font partie des grands gagnants du Club de Bruges. Chez les Blauw en Zwart, on note également qu'Ardon Jashari passe de 6 à 11 briques, ou encore que Joaquin Seys (évalué à 3,5 millions d'euros il y a deux mois) a également doublé sa valeur. Cela fait grimper la valeur totale du noyau de 149,6 à 165,3 millions.

Stroeykens progresse lui aussi

Genk est l'autre bénéficiaire de la mise à jour : Chistopher Bonsu-Baah passe de 3,5 à 6 millions, Matte Smets atteint la barre des 10 millions, tout comme Zakaria El Ouahdi. Tolu Arokodare passe quant à lui de 6,5 à 9 millions.

Aux côtés du solide attaquant du Racing à la première place du classement des buteurs, Adriano Bertaccini (valorisé à 3 millions, contre 1,2 en octobre) et Kasper Dolberg (passé de 10 à 13 millions) sont également récompensés.

Dolberg n'est pas la hausse la plus impressionnante côté Anderlechtois, il s'agit de Mario Stroeykens, qui valait lui aussi 10 millions avant de désormais passer à 14. En revanche, Yari Verschaeren (à présent coté à 5 millions), Thomas Foket (4 millions) et Anders Dreyer (10 millions) perdent deux millions. Même baisse dans d'autres clubs pour Andreas Skov Olsen (16 millions), Michel-Ange Balikwisha (7 millions), Jean Butez (4 millions).

Au Standard, on note la nouvelle perte de Viktor Djukanovic (qui perd un million pour arriver à 3, moins de la moitié de sa valeur marchande à son arrivée). En revanche, Bosko Sutalo et Ilay Camara passent chacun de deux à trois millions. Moins de changement à Charleroi, le joueur le plus cher reste Adem Zorgane avec ses cinq millions de valeur marchande.