🎥 Remplacé par un jeune talent belge, une véritable légende du football espagnol fait ses adieux

Le Stade Jamon Sanchez-Pizjuan a dit adieu à Jesus Navas ce samedi. Le latéral espagnol quittera le FC Séville le 31 décembre prochain et c'était son dernier match à domicile.

Jesus Navas disputait ce samedi son dernier match à domicile pour le FC Séville, lui qui quittera le club le 31 décembre prochain à l'âge de 39 ans. Et pour l'occasion, le Stade Ramon Sanchez-Pizjuan lui avait réservé un magnifique hommage, avec un tifo à son effigie ainsi qu'une haie d'honneur de la part de ses coéquipiers comme de ses adversaires du Celta Vigo.

Navas a ensuite posé avec les 8 trophées remportés avec le FC Séville, dont quatre Europa League. Avec Manchester City, il a remporté la Premier League et la FA Cup.

En équipe nationale d'Espagne, Navas a connu une longévité stupéfiante, remportant la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2012 et, l'été dernier, son second Euro, faisant une nouvelle fois son retour en sélection après en avoir été absent de 2020 à 2023.

Avec plus de 700 matchs pour le FC Séville, Jesus Navas s'en ira donc en véritable légende du club et du football espagnol. Cette saison, il alterne titularisations et montées au jeu. Son dernier match est prévu pour dimanche prochain, au Real Madrid - une belle affiche pour ses adieux, et le Santiago Bernabeu lui rendra certainement hommage également.

Ce samedi, un Belge a participé indirectement à cette soirée émouvante pour Jesus Navas. Stanis Idumbo (19 ans), international U21, s'est offert sa cinquième apparition en Liga cette saison, a remplacé l'Espagnol à la 70e minute.