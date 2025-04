Colin Coosemans dans les 40 meilleurs gardiens du monde, Courtois pas numéro un : le classement qui fait parler

Cette semaine, le CIES a passé au crible les prestations des gardiens à travers la planète. Plusieurs portiers belges figurent dans le top 100.

Pour analyser les données des différents gardiens de but, l’observatoire du football a croisé différents critères, à savoir le niveau sportif des matchs disputés, les résultats des rencontres, ainsi que l’écart entre le pourcentage d’arrêts effectués (en championnat) et le pourcentage d'arrêts qui auraient dû être observés selon les statistiques. Seuls les gardiens avec un écart positif sur ce dernier critère figurent dans le top 100 (à retrouver en détail en cliquant ici).

A en croire l'étude, c'est Gianluigi Donnarumma qui serait le meilleur gardien du monde sur base des chiffres de la saison en cours. Le portier italien profite des bons résultats du PSG mais surtout d'un différentiel de pourcentage d'arrêts par rapport aux statistiques positif de 4,40%.

Quatre gardiens de Pro League dans le top 100

Derrière lui, Yann Sommer apparaît également comme une certitude du classement avec sa deuxième place. Il devance Thibaut Courtois, troisième. Le Diable Rouge présente un différentiel de pourcentage d'arrêts de 3,05%. Quelques gardiens surprenants composent le top 10, comme Stanislav Agkatsev (Krasnodar) et João Ricardo (Fortaleza).

Pour trouver trace du premier joueur de Pro League, il faut seulement descendre à la seizième place, occupée par un certain Davy Roef. Le dernier rempart de La Gantoise profite de plusieurs penalties arrêtés pour afficher un taux d'arrêt 7% plus élevé que les projections statistiques, ce qui en fait le deuxième gardien le plus impressionnant pour ce critère.

Derrière lui, Colin Coosemans profite de sa toute grosse saison avec Anderlecht pour se hisser à la 31e place, Senne Lammens (Antwerp) est 42e et Tobe Leysen (OHL) 93e.