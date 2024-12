8 défaites en 11 matchs, le mal est profond à Manchester City : "On a joué comme des U15 !"

Manchester City s'est incliné dans le derby de Manchester face à ManU. Une défaite en fin de match, en deux minutes, alors que les Citizens avaient tout en main.

Manchester City traverse actuellement l'une des périodes les plus compliquées de son histoire récente. Les Mancuniens ne cessent de perdre.

Ce dimanche face à Manchester City, alors qu'ils menaient encore au score à la 88e minute, les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont encaissé deux buts en deux minutes.

Une nouvelle défaite, la 8e en 11 matchs toutes compétitions confondues, qui met en lumière les énormes difficultés rencontrées actuellement par Manchester City.

"Si c’est un match ou deux, on peut dire que c’est de la chance ou de la malchance. Là, ce n’est pas le cas !", a pesté le joueur de Manchester City Bernardo Silva en après-match au micro de Sky Sports.

"Si à la 87 minute d’un derby, où vous avez un corner, le ballon finit entre les mains de votre gardien, et que vous arrivez à concéder un penalty...C’est qu’on mérite ça. Dans les dernières minutes, on a joué comme des U15. On a pris des décisions stupides", a continué le Portugais.