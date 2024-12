"Il n'a aucun respect pour les supporters" : Thibaut Courtois fait l'objet d'une mesure rarissime à l'Atlético Madrid

Thibaut Courtois fait l'objet d'une mesure étonnante de la part des supporters de l'Atlético Madrid. L'ancien gardien des Colchoneros n'est plus en odeur de sainteté au Wanda Metropolitano.

Avec 154 matchs, 4 trophées et une finale de Ligue des Champions sous les couleurs de l'Atlético Madrid, Thibaut Courtois avait bien mérité que son nom figure parmi les légendes du second club de la capitale espagnole. Une plaque commémorative rendait ainsi hommage à Courtois, comme à tous les joueurs atteignant les 100 matchs avec les Colchoneros, près du nouveau stade de l'Atlético sur la Promenade du Centenaire.

Mais, fait rarissime : ce mardi 17 décembre, la commission des supporters de l'Atlético Madrid, qui se réunit chaque année, a décidé de valider le fait que la plaque de Courtois soit retirée. C'est ce que rapporte le quotidien espagnol Mundo Deportivo.

🚨Ce mardi 17 décembre s'était tenue la traditionnelle commission sociale de l'Atlético de Madrid. Lors de cette réunion, la première mesure a été prise pour retirer la plaque de Thibaut Courtois de la Promenade du Centenaire située près du Metropolitano.



En cause, bien sûr, le transfert de Thibaut Courtois au Real Madrid, le grand rival, en 2018. Mais ce fait seul n'aurait probablement pas suffi à ce que le nom du Belge soit voué aux gémonies. C'est plutôt l'attitude du gardien de but qui a poussé à cette décision.

Après des déclarations maladroites, Courtois avait écrit une lettre ouverte en 2023 aux supporters de l'Atlético Madrid, qui aurait pu calmer le jeu. Mais cette année, des provocations entre les supporters colchoneros et le gardien du Real ont envenimé la situation, et probablement scellé le sort de la plaque commémorative de Courtois sur le Paseo de Leyendas.

"Une légende, c'est plus que de simples statistiques. Courtois a montré à maintes reprises qu'il n'avait aucun respect pour l'Atlético et pour nous autres supporters. Il n'a pas sa place dans notre Paseo de las Leyendas", affirme un membre de la commission des supporters à Ok Diario. La plaque devrait être officiellement enlevée en juin prochain.