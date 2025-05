Anderlecht s'active déjà pour cet été : le club bruxellois cible deux joueurs étrangers !

Le mercato d'Anderlecht devrait être mouvementé. Entre départs et arrivées, beaucoup de choses devraient bouger dans le club bruxellois.

Le directeur sportif, Olivier Renard, travaille déjà activement sur le prochain mercato estival. Inao Oulai (SC Bastia) et Oskar Pietuszewski (Jagiellonia) ont été cités comme transferts potentiels par le journaliste sportif belge, Sacha Tavolieri.

Des discussions auraient même déjà eu lieu entre les différentes parties. Aucun accord n'aurait cependant encore été trouvé.

