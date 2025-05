La Gantoise résiste au Club de Bruges pour sécuriser une pièce maîtresse !

La Gantoise évoluera la saison prochaine en Challenger Pro League avec son équipe espoirs, après avoir décroché le titre en Première Nationale. Une montée qui devrait se faire avec Thomas Matton à bord.

Thomas Matton, entraîneur belge et ancien footballeur, a marqué sa carrière en évoluant successivement pour l'OH Louvain, Zulte Waregem, le KV Courtrai et La Gantoise. Après sa carrière de joueur, il a entraîné diverses équipes de jeunes au Essevee et à Gand, avant de devenir l'assistant d'Arnar Vidarsson auprès des espoirs gantois.

Cette saison, Thomas Matton a conduit les U23 des Buffalos à un titre impressionnant en Première Nationale. Cet exploit a rapidement fait de lui une figure convoitée.

Il y a quelques semaines, des rumeurs ont évoqué l'intérêt du Club de Bruges, qui envisagerait de l'engager pour prendre en charge le Club NXT. Un choix qui ne semble pas surprenant, Matton ayant lui-même suivi sa formation de jeunesse chez les Blauw en Zwart.

Matton pourrait rester à Gand

Mais il semble que Thomas Matton devrait finalement rester à La Gantoise. Selon le Nieuwsblad, des discussions sont en cours pour prolonger son contrat, et une annonce officielle pourrait intervenir dans les jours ou semaines à venir. De son côté, le Club de Bruges aurait déjà entamé des discussions internes pour trouver un remplaçant à ce poste vacant.