Le constat sévère d'Hein Vanhaezebrouck sur Anderlecht !

Anderlecht a été défait en finale de la Coupe par le Club de Bruges, une défaite qui suscite de nombreuses interrogations. La manière dont les Mauves ont encaissé les buts face aux Blauw en Zwart ? C'est un scénario qui n'aurait jamais dû se produire selon Vanhaezebrouck.

Le RSC Anderlecht a eu quelques opportunités face au Club de ruges, mais une nouvelle fois, la vulnérabilité de sa défense a fait défaut. Incapables de se remettre du retard de 2-0, les hommes de Besnik Hasi ont finalement cédé et perdu la finale de la Coupe.

Les consultants ont également souligné que les buts encaissés par Anderlecht avaient été concédés trop facilelement. La question du travail défensif de Brian Riemer a alors été soulevée, un domaine où l'entraîneur avait, sans doute, mis en place des stratégies spécifiques.

"Si Riemer a regardé, il sera très déçu", a lancé Hein Vanhaezebrouck lors de l'émission Extra Time à propos de la finale de la Coupe. "Il était le spécialiste de l'organisation défensive."

"Cela lui a été reproché, mais ... Il n'y avait pas assez de pression sur le porteur de balle lors du centre, dans la première zone, vous ne devez jamais laisser un joueur libre. C'est trop facile, si vous laissez un joueur venir vers vous comme défenseur, vous êtes en difficulté."

L'avis de Franky Van der Elst

Franky Van der Elst a ajouté : "N'est-ce pas aussi le problème qu'il n'y a plus qu'un seul défenseur central devant le but ?" La comparaison avec l'Atlético Madrid a été faite. "À Anderlecht, on voit qu'ils pressent haut et cela crée un trou..."