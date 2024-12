Olivier Renard répond aux craintes des supporters : "Non, ce n'est pas une obligation pour Anderlecht"

Le RSC Anderlecht réalise une saison plus que correcte pour le moment, avec une place dans le trio de tête en Jupiler Pro League... et en Europa League. Mais qu'en sera-t-il après le mercato hivernal ?

Des années de traversée du désert laissent des traces. Les supporters du RSC Anderlecht se rappellent de départs tardifs ayant fait mal aux ambitions du RSC Anderlecht, notamment celui de Jérémy Doku vendu au Stade Rennais en octobre 2020 (lors du mercato étendu suite au COVID-19).

Cette saison, le Sporting est sur le podium en Jupiler Pro League, peut légitimement rêver à un titre national - et donc à un premier trophée depuis 2017 - ainsi qu'à un beau parcours européen, puisqu'en Europa League aussi, les Mauves sont... troisièmes. Ils pourraient donc potentiellement se hisser directement en 8e de finale de la compétition.

Mais tout cela pourrait attirer les regards, notamment pour des joueurs tels que Kasper Dolberg et Mario Stroeykens. Si une offre arrive sur la table du RSCA, Olivier Renard saura-t-il (et même : pourrait-il) dire non ? "Il n'y a pas de cadre strict pour le mercato d'hiver, il y a de la flexibilité", affirme le directeur sportif des Mauves dans des propos rapportés par le site Anderlecht-Online, et tenus lors d'un meeting avec les suppporters.

"Il ne FAUT pas vendre, ce qui est important. Si nous ne vendons pas, nous serons probablement dans le rouge pour les compte 2024-2025", précise Renard. Mais les ventes qui ne sont pas effectuées cet hiver le seraient, et probablement pour plus d'argent encore, l'été prochain.

Dolberg et Stroeykens ne pourraient pas être retenus en cas d'offre gargantuesque, d'où la prudence d'Olivier Renard. "Cela dépend des profils et de l'offre (...) mais a priori, il n'est pas dans notre intention de laisser partir ces deux joueurs en hiver", rassure-t-il.