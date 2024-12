Cette saison, le Barcelonais a inscrit six buts et a délivré douze passes décisives en 21 matchs. Un début de saison réussi de la part du natif d'Esplugues de Llobregat. Cette nouvelle devrait ravir les fans du club espagnol qui voient grand pour l'avenir du récent vainqueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne.

Formé au FC Barcelone depuis 2014 et seulement âgé de 17 ans, Lamine Yamal s'est déjà fait un nom en Catalogne. Titulaire indiscutable et doté d'un talent exceptionnel, l'ailier attire de nombreux clubs étrangers.

Lamine #Yamal is getting closer to extend his contract with #Barça until 2030. #transfers #FCB