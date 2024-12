Pour son premier but en D1A, Karetsas se paye Anderlecht...son club formateur : "Je ne pouvais pas rêver mieux"

Genk est aux anges après avoir battu Anderlecht (2-0). Konstantinos Karetsas est encore sur son petit nuage.

Une libération : voilà comment Konstantinos Karetsas a semblé vivre ce premier but en première division. Lui qui avait déjà marqué en D1B avant de rejoindre le noyau A, il cherchait ce petit but depuis un certain temps.

La pépite du Racing a sans doute eu le temps de penser à tout cela au moment de se démarquer dans l'axe en attendant que Tolu Arokodare lui donne le ballon depuis le flanc. C'est peut-être cela qui lui a fait manquer son contrôle ; il s'est tout de même rattrapé pour tromper Colin Coosemans et faire 2-0.

KONSTANTINOS KARETSAS 🇧🇪🇬🇷(2007) WITH A GREAT FINISH TO DOUBLE THE LEAD!!!

Un but d'autant plus symbolique qu'il a lieu face à Anderlecht, où Karetsas a été formé jusqu'à ses 15 ans. Mais l'instabilité régnant à Neerpede l'a finalement poussé à migrer au Racing en janvier 2023.

Un match dont il se souviendra longtemps

L'action de cette après-midi, il l'a vécue comme dans un rêve : "Contre Anderlecht en plus, ça ne pouvait pas être mieux, même si j’imaginais un but sur une frappe en dehors des 16 mètres" rigole-t-il au micro de DAZN.

Peu importe, ce but va lui faire un bien fou, d'autant qu'il s'est avéré précieux pour Genk dans l'optique de s'assurer la victoire dans un match maîtrisé de bout en bout : "C'est la seule chose qui me manquait, maintenant les autres buts vont venir, je n'ai pas les mots. En tant qu'équipe, on a très bien réagi après la défaite à Bruges, on a pressé, on a joué avec des c*uilles".