L'Union frustrée sur le deuxième but du Club de Bruges : "Tzolis nous l'a dit lui-même !"

L'Union Saint-Gilloise a partagé l'enjeu face au Club de Bruges ce dimanche. Les Unionistes gardent une dent contre l'arbitrage.

L'Union Saint-Gilloise espérait poursuivre sur sa lancée actuelle, en battant un Club de Bruges devenu un grand rival ces dernières saisons.

Mais les Bruxellois, qui menaient au score, ont vu leur ancien attaquant Gustaf Nilsson marquer le but de l'égalisation (2-2) à la 78e minute de jeu.

"Est-on satisfait de ce point ? Oui et non. On prend un point, on aurait pu en avoir trois ou… aucun", a déclaré Noah Sadiki a Sudinfo en après-match.

"Le point positif, c’est qu’on n’a pas perdu ce dimanche mais le point négatif, c’est qu’on s’est sans doute un peu laissé aller en seconde mi-temps", a-t-il continué. "Par contre, on a continué à pousser, même à 2-0. En seconde mi-temps, on était sans doute un peu trop ‘light’ face à cette équipe pétrie de qualités, ne l’oublions pas."

Sadiki a continué en donnant son avis sur le but de l'égalisation brugeoise. "Ce qui me frustre, c’est que sur leur second but, Tzolis touche la balle à deux reprises (sur le coup franc). L’arbitre a dit qu’ils ont checké mais qu’il n’y avait pas les caméras bien placées pour juger ce fait de match. Pourtant, Tzolis lui-même nous a dit qu’il avait bien touché le ballon deux fois."