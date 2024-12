Démis du brassard ? Voici la raison pour laquelle Leander Dendoncker n'est plus le capitaine d'Anderlecht

Leander Dendoncker vit une saison délicate à Anderlecht. Il ne porte plus le brassard autour du bras.

Il est assez rare de voir un joueur prêté porter le brassard quelques semaines après son arrivée. Mais avec son statut d'enfant de la maison, son expérience et l'absence de Jan Vertonghen, personne n'a trouvé à redire sur la décision de faire de Leander Dendoncker le nouveau capitaine de l'équipe.

David Hubert précise que Vertonghen est et restera le leader du groupe, bien qu'il n'ait pas joué un seul match sous la direction du nouvel entraîneur. "Il est un baromètre pour le groupe et une grande source d'expérience. Il souhaite ardemment retourner sur le terrain, nous continuons à l'impliquer dans toutes les activités, comme les réunions bimensuelles avec les capitaines" précise l'entraîneur anderlechtois au Laatste Nieuws.

Trop de pression inutile ?

Sauf qu'avant même le retour de Vertonghen, Dendoncker ne porte plus le brassard. Depuis quelques matchs, c'est Colin Coosemans qui en a hérité. "Le brassard de capitaine est un outil" explique Hubert. "Parfois, il peut rendre un joueur plus fort, mais dans d'autres cas, il est contre-productif. Leander et moi en avons discuté ouvertement et nous avons décidé ensemble de ne plus lui mettre la pression".

Il insiste sur le fait qu'il n'y a pas de conflit ou de problème. " Leander est quelqu'un de toujours honnête. Si un joueur indique que telle position vis-à-vis du groupe ne l'aide pas, ce n'est pas une faiblesse, mais un signe de courage. Et un signe qu'il veut mettre l'équipe au premier plan".

Hubert souligne que Dendoncker a dû parcourir un long chemin pour se retaper physiquement lorsqu'il est revenu cet été et que les attentes étaient très élevées. "En se débarrassant de cette pression, il peut se concentrer pleinement sur son jeu".