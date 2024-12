Tout va bien pour l'Union, qui termine 2024 en beauté avec une victoire face à La Gantoise !

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée (1-3) face La Gantoise ce jeudi soir. Les Bruxellois terminent bien leur année 2024.

Victoire logique et méritée ce jeudi soir pour l'Union Saint-Gilloise, qui n'a fait qu'une bouchée de La Gantoise.

Cela avait pourtant mal commencé pour les Unionistes, avec Ross Sykes qui a failli offrir le but du 1-0 à Gandelman.

Le but d'ouverture viendra finalement pour les Unionistes, avec une réalisation de Promise David à la demi-heure.

Un quart d'heure de folie

Après une première mi-temps finalement assez calme, les débats se sont animés en seconde période. Sykes s'est élevé plus haut que tout le monde et est allé marquer le but du 2-0 (51e). Le but du break viendra de Anouar Ait El Hadj, seulement trois minutes plus tard.

La Gantoise reviendra au score à la 60e minute via Andri Gudjohnsen, mais cela ne sera pas suffisant. L'Union s'offre une victoire méritée et termine 2024 à la 5e place, à un point de La Gantoise.