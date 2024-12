Une toute première titularisation sous le maillot rouche : "Sans les supporters..."

Le Standard a ramené un point de Malines pour conclure l'année. Une soirée dont se souviendra Daan Dierckx.

La semaine dernière, les blessures et suspensions frappant le compartiment défensif avaient déjà permis à Daan Dierckx de disputer ses toutes premières minutes en équipe première du Standard.

Hier, à Malines, c'est une toute première titularisation qui l'attendait. Avec Ibe Hautekiet et Henry Lawrence pour protéger Matthieu Epolo, c'est tout simplement la défense du SL 16 de l'année dernière qui était sur le pont. "Ce que ces garçons ont fait pour tenir le zéro derrière dans ces conditions mérite le respect" les complimente d'ailleurs Ivan Leko.

Dierckx l'a ainsi joué sobre pour sa première : "Tout le monde savait qu’ici à Malines, ce serait dur. Le noyau se trouvait déforcé, il allait falloir s’accrocher. Ce que nous avons fait. En défendant bien" se réjouissait-il au micro de DAZN.

Quelles perspectives pour la suite de la saison ?

Après le soulagement de ces premières minutes contre La Gantoise, l'ancien espoir de Genk peut être fier de lui mais n'oublie pas ceux qui l'ont soutenu, lui et l'équipe : "Nous devons beaucoup à nos supporters. Sans eux, nous ne serions probablement pas là où nous sommes".

Ivan Leko était lui aussi satisfait de la solidité affichée mais ne perdait pas le nord : "On aura besoin de plus de concurrence dans le groupe en deuxième partie de saison. Trois à quatre joueurs partiront en janvier et devront être remplacés. Notre situation financière est connue, il faudra être inventif pour convaincre des joueurs de venir. Mais cela a fonctionné l'été dernier, j'ai confiance".