Stop ou encore ? Dries Mertens, bientôt en fin de contrat au Galatasaray, évoque son avenir

Le contrat de Dries Mertens au Galatasaray se terminera au terme de la saison. L'ancien Diable Rouge ne sait pas encore s'il raccrochera les crampons, ou s'il s'offrira un nouveau défi.

Dries Mertens aura 38 ans, au mois de mai prochain. L'ancien Diable Rouge a débuté sa carrière professionnelle il y a vingt ans. A La Gantoise, puis à Alost. Après s'être révélé au PSV Eindhoven et avoir vécu une longue histoire d'amour avec le Napoli, le natif de Louvain évolue au Galatasaray depuis l'été 2022.

Dans l'effectif le plus impressionnant du championnat de Turquie, l'attaquant belge se régale. 24 buts et 35 passes décisives en 109 matchs depuis son arrivée : pas mal du tout pour un joueur de plus de 35 ans.

Stop ou encore ? Dries Mertens hésite

Cependant, Dries Mertens arrivera en fin de contrat au terme de la saison et, logiquement, une question se pose. Dispute-t-il la dernière année professionnelle de sa carrière ? Il s'est exprimé, dans les colonnes du quotidien turc Milliyet.

"On vit la même chose chaque saison. On commence par dire que c'est ma dernière et que je vais arrêter, puis les choses se passent bien. Laissons celle-ci se terminer avant de penser à la suite."

Diable Rouge à 109 reprises (21 buts), Dries Mertens n'exclut donc pas totalement de continuer à jouer la saison prochaine. Et si un club belge venait lui faire une offre alléchante ?