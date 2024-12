"Il y a des discussions" : comment les négociations de cet hiver pourraient rapporter...ou faire perdre quatre millions à un club belge

Plus de quatre ans après son départ de La Gantoise, Jonathan David évolue toujours à Lille. Son avenir est incertain.

Si les débuts ont été timides, cela fait maintenant bien longtemps que Jonathan David s'est imposé comme une certitude absolue à Lille. Chaque mercato, l'attaquant canadien est annoncé dans les plus grands clubs européens.

Mais plus de quatre ans après son arrivée au LOSC, le voilà toujours dans le Nord. Il s'apprête même à atteindre la barre des 100 buts pour le club.

Un séjour prolongé qui profite à tous ? Cela pourrait ne plus être le cas dans les prochains mois. Car le contrat du joueur se termine en juin, ce qui signifie qu'il pourrait partir gratuitement en fin de saison.

La Gantoise surveille le dossier de très près

Voir Jonathan David partir libre cet été serait également une très mauvaise nouvelle pour La Gantoise. En 2020, les Buffalos ont négocié une clause de plus de quatre millions d'euros en cas de futur transfert. Mais elle ne sera pas actionnée si l'ancien Buffalo part en fin de contrat.

Quatre millions pour un joueur parti il y a quatre ans, ce serait évidemment une juteuse opération pour Gand, qui n'a pas caché son besoin de liquidités ces derniers mois. Les dirigeants gantois croiseront donc les doigts pour que la situation se décante cet hiver, qu'il s'agisse d'un départ de Jonathan David ou même d'une prolongation.

Cette dernière option est encore envisageable, le joueur l'a lui-même confirmé à La Voix du Nord : "La porte n’est pas fermée. Comme le président l’a dit à plusieurs reprises, il y a des discussions. […] On parle et, après, aucune décision n’est prise. On est en train de parler. C’est du 50-50".