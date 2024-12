Quelle suite de parcours pour Noah Fadiga après la pose de son défibrillateur ? Le plan de La Gantoise est clair

Noah Fadiga est de retour en forme depuis un certain temps déjà. Cependant, La Gantoise ne veut prendre aucun risque inutile.

Au début du mois de novembre, tout le stade de La Gantoise a retenu son souffle en voyant Noah Fadiga s'effondrer près du banc face au Standard. Il a rapidement repris conscience, mais l'incident a mis en évidence une anomalie cardiaque, un défibrillateur lui a été implanté.

À peine trois semaines après son effondrement soudain sur le terrain, Noah Fadiga a partagé son histoire. Le fils de Khalilou Fadiga a souligné qu'il n'avait jamais vraiment été inquiet.

Prêt à poursuivre sa carrière

"Ce défibrillateur est une sécurité dans le football et dans la vie. Mon père (qui avait développé un tissu cicatriciel sur le muscle cardiaque à la suite d'une myocardite NDLR) est encore là et en bonne santé. Il a pu poursuivre sa carrière, cela donne aussi une certaine sécurité" explique-t-il à VTM.

"Je m'attends à ce qu'il puisse poursuivre sa carrière sans problème. Il faudra cependant plusieurs mois avant qu'il ne soit de retour", a déclaré avec optimisme le spécialiste cardiaque Pedro Brugada dans La Dernière Heure.

"Le premier mois, je dois rester tranquille, mais en janvier je devrais pouvoir reprendre complètement les entraînements" poursuit Fadiga, qui n'attend que de pouvoir poursuivre sa carrière de manière tout à fait normale.

Et effectivement, Noah Fadiga est en principe de nouveau complètement remis. Alors, quand pouvons-nous nous attendre à le voir revenir à la compétition ? En coulisses, on évoque la fin du mois de janvier. Le début d'une nouvelle période assez chargée, avec notamment la double confrontation contre le Betis Séville en Conférence League. Les Buffalos auront bien besoin de Fadiga face aux Andalous mais continueront à surveiller son retour avec la plus grande prudence.