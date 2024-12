Viré le 1er janvier... puis le 31 décembre : la carrière d'entraîneur de cette légende anglaise tourne au fiasco

En poste depuis la fin du mois de mai, Wayne Rooney n'est plus l'entraîneur de Plymouth Argyle, en D2 anglaise. L'ancien international a été démis de ses fonctions, juste avant le Nouvel An.

S'il rêvait d'une carrière d'entraîneur aussi réussie que sa carrière de joueur, Wayne Rooney est mal parti. L'ancien international anglais n'a pas encore réussi à s'imposer sur un banc.

Limogé de son poste d'entraîneur de Birmingham le 1er janvier dernier, l'ex-attaquant de 39 ans a signé, en mai dernier, avec Plymouth Argyle, qui retrouvait la Championship.

L'objectif, en début de saison, était donc clair et unique. Assurer le maintien le plus rapidement possible afin de vivre une saison tranquille et continuer à faire progresser le club. Mais rien ne s'est passé comme prévu.

Après 23 journées, la moitié, Plymouth est... lanterne rouge de la Championship, avec 18 unités seulement. Le club a quatre longueurs de retard sur Hull, première équipe non-relégable.

La décision est donc tombée, en ce mardi 31 décembre : Wayne Rooney n'est plus l'entraîneur du club. L'international anglais à 120 reprises aura donc réussi l'exploit d'être viré le premier, et le dernier jour de l'année.