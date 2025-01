Luis Vazquez sur le départ ? Anderlecht tiendrait déjà son remplaçant

Luis Vazquez peine à faire l'unanimité à Anderlecht. Il pourrait déjà changer d'air cet hiver.

Alors qu'Anderlecht a payé 4,5 millions pour le recruter il y a un an et demi, Luis Vazquez ne parvient pas à s'imposer dans l'équipe. L'attaquant argentin démontre une grosse envie à chacune de ses montées et a déjà fait mouche à plusieurs reprises en tant que supersub mais souffre de la comparaison avec la maîtrise de Kasper Dolberg.

L'ancien de Boca Juniors pourrait déjà partir cet hiver. Selon Het Nieuwsblad, plusieurs équipes espagnoles seraient intéressées par le recruter en janvier.

Des négociations en Espagne également dans le sens des arrivées

Anderlecht pourrait accepter de le laisser partir s'il y trouve son compte, surtout si les dirigeants du Sporting parviennent à signer un autre attaquant dans les prochaines semaines.

Le média espagnol Alicante Plaza rapporte ainsi que les Mauves sont intéressés par Mourad El Ghezouani, l'attaquant marocain d'Elche, auteur de six buts en deuxième division espagnole cette saison.

Toujours selon la même source, Elche demanderait 2,5 millions pour son buteur. Anderlecht lui aurait proposé un contrat de trois ans au Lotto Park.