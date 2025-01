Vincent Kompany met fin à une tradition longue de 14 ans au Bayern Munich cet hiver

Le Bayern Munich ne partira pas en stage cet hiver. Vincent Kompany met là un terme à une tradition longue de 14 ans.

On le sait, la trêve hivernale est courte dans la majeure partie des championnats. En Allemagne, cela dit, c'était au-dessus de la moyenne européenne puisque la Bundesliga était suspendue durant les fêtes, et que le dernier match du Bayern Munich a eu lieu le 20 décembre.

Les Bavarois reprendront le 11 janvier prochain face au Borussia Mönchengladbach, mais Vincent Kompany ne souhaitait pas reprendre les entraînements avant le Nouvel An. Il a ainsi refusé de partir en stage au Moyen-Orient, comme le fait le club bavarois depuis 14 ans.

Kompany et sa direction étaient sur la même longueur d'ondes, estimant que le temps de trajet vers et depuis le Moyen Orient ne valait pas la peine. Pourtant, une offre émanant d'Abu Dhabi était sur la table du Bayern Munich et aurait représenté une belle manne financière.

Louis Van Gaal avait été le premier entraîneur du Bayern Munich à se rendre au Moyen Orient : le Rekordmeister était alors invité à Doha, au Qatar, pour les dix années suivantes.

Le Bayern n'est pas seul à rester en Allemagne cet hiver : la majorité des clubs allemands a décidé de se passer d'un stage hivernal au soleil. C'est le cas de Leipzig, Leverkusen et le Borussia Dortmund, pour ne citer qu'eux.