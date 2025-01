Un Diablotin en manque de temps de jeu toujours suivi de près par un club de Ligue 1

Eliot Matazo n'est pas exactement un titulaire en puissance du côté de l'AS Monaco. Un départ cet hiver semble inévitable.

De février à juin 2024, Eliot Matazo (22 ans) avait été prêté à l'Antwerp, où il devait renforcer l'entrejeu aux côtés de son compère en équipe Espoirs Mandela Keita. Mais alors que Keita a quitté le Great Old l'été dernier, l'Antwerp n'a pas levé l'option de Matazo, qui est retourné à Monaco.

Sur le Rocher, le milieu de terrain belge formé au RSCA dans sa jeunesse n'a pas convaincu son coach : il n'a disputé que 7 matchs cette saison, dont 3 en Champions League. Sa seule titularisation était face à Toulouse le 7 décembre dernier.

Mais Eliot Matazo, international U21 à 22 reprises et longtemps vu comme un très grand talent durant sa formation, garde la cote. Le FC Nantes souhaiterait ainsi en profiter. Les Canaris seraient intéressés par un transfert définitif du Belge plutôt qu'un prêt.

Matazo est estimé à 3 millions d'euros par Transfermarkt, et est sous contrat à Monaco jusqu'en 2026. Le deal ne semble pas impossible à réaliser et Sacha Tavolieri, spécialiste du mercato notamment français, assure que les discussions se poursuivent entre les deux clubs de Ligue 1 et qu'une seconde offre a été émise par Nantes.

Pour Eliot Matazo, ce serait l'occasion d'enfin lancer une carrière qu'on annonçait prometteuse et qui stagne, même s'il a tout de même disputé 84 matchs pour l'AS Monaco.