Un grand Lukaku aide Naples à mettre la pression sur l'Atalanta Bergame

Le Napoli l'a largement emporté en déplacement à la Fiorentina ce samedi. Les Partenopei prennent ainsi trois points d'avance sur l'Atalanta Bergame.

Romelu Lukaku a très bien commencé l'année. Ce samedi, lors de la victoire du Napoli en déplacement à la Fiorentina (0-3), le Diable Rouge a inscrit son 7e but de la saison, sur penalty.

Lukaku faisait ainsi le break au retour des vestiaires, à la 54e minute de jeu, après que David Neres ait ouvert le score à la 29e... sur une passe décisive du même Lukaku.

Scott McTominay fera ensuite 0-3 à la 68e minute, et Antonio Conte laissera alors sortir Romelu Lukaku pour se reposer (73e). Un peu plus tard, en toute fin de match, Cyril Ngonge montera quant à lui au jeu pour le Napoli, remplaçant Neres.

Avec cette victoire, Naples met la pression sur l'Atalanta Bergame, qui se rend à l'Udinese plus tard dans la soirée et comptera donc trois points de retard sur les Partenopei. Autre chose qu'une victoire à Udine, et Charles De Ketelaere et ses équipes ne seront plus leaders pour commencer l'année.

Plus tôt dans la journée de samedi, Venise et Empoli ont partagé l'enjeu (1-1), avec un nouveau but de l'ex-Mauve Sebastiano Esposito pour Empoli. Le Belge Joël Schingtienne est resté sur le banc pour Venezia.