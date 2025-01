🎥 Non pas un, mais deux Belges sur le terrain pour l'Ajax en amical contre un ténor du championnat d'Allemagne

Pour commencer l'année, l'Ajax Amsterdam a disputé une rencontre amicale face à Stuttgart, ce dimanche. Mika Godts était titulaire, tandis que Jorthy Mokio est monté au jeu en seconde période.

Aux Pays-Bas et en Allemagne, comme en Belgique, le championnat ne reprendra que le week-end prochain. De nombreuses équipes ont donc disputé un match amical, ce week-end, pour commencer la nouvelle année.

C'est notamment le cas de l'Ajax Amsterdam, qui a affronté Stuttgart, ce dimanche. Une rencontre pour laquelle Mika Godts était titulaire, tandis que Jorthy Mokio figurait sur le banc.

Si l'ailier, comme la grande majorité des titulaires, est sorti à la pause alors que le score était de 2-0 pour les Allemands, Mokio (16 ans) a pu monter au jeu en seconde période lors de la remontée des Ajacides (2-2 score final).

De bon augure pour les deux joueurs belges. Avec 50% du temps de jeu possible en championnat, Mika Godts devient un joueur de plus en plus important à l'Ajax, tandis que Jorthy Mokio, qui évolue habituellement avec la deuxième équipe, semble de plus en plus proche du noyau A.

Deuxième du championnat néerlandais avec six longueurs de retard sur le PSV, le club d'Amsterdam recevra Waalwijk, samedi soir, avant un déplacement difficile à l'AZ Alkmaar en 1/8e de finale de Coupe des Pays-Bas.