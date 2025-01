🎥 Déjà le plein de sourires : le Bayern commence l'année avec un véritable festival !

Le Bayern attaque une année pleine d'objectifs. Les Bavarois l'ont bien commencée, avec un match plein en amical.

Pour ses six premiers mois à la tête du Bayern Munich, Vincent Kompany a connu quelques périodes plus creuses mais garde une bonne cote chez nos voisins teutons. Son équipe compte tout de même quatre points d'avance sur le Bayer Leverkusen

Avec l'élimination en Coupe face aux troupes de Xabi Alonso, l'importance de la Ligue des Champions est encore renforcée, d'autant que la finale se disputera à Munich.

Pour maintenir son état de forme, le Bayern avait un match amical au programme contre Salzbourg aujourd'hui. Vincent Kompany a ainsi aligné un onze comprenant de nombreux titulaires, dont Harry Kane, déjà de retour de blessure à l'occasion du dernier match contre Leipzig.

Trois buts en première mi-temps, trois buts en deuxième

Les Bavarois n'ont pas perdu de temps, ouvrant le score sur corner via Eric Dier après dix minutes. Thomas Müller et Michaël Olise ont ensuite inscrit leur petit but pour faire 0-3 avant la demi-heure, c'est également le score au repos.

Le but plein de malice de Thomas Müller ! pic.twitter.com/knZXDrJIpo — Media Bayern France (@MediaBayernFR) January 6, 2025

Malgré la montée au jeu de plusieurs jeunes du cru, l'équipe a continué sur la même cadence en deuxième période. Olise s'est offert un doublé dès la reprise, rapidement suivi par Joshua Kimmich (0-5). Jonathan Asp Jensen a ensuite donné au score ses allures définitives (0-6).

Le but du 4-0 de Michael Olise ! pic.twitter.com/73hVJt8nma — Media Bayern France (@MediaBayernFR) January 6, 2025

Un score fleuve pour débuter l'année et garder la confiance au plus haut avant la reprise de la Bundesliga, ce sera samedi avec un déplacement au Borussia Mönchengladbach.