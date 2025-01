Le bulletin des Rouches en 2024 : une classe turbulente, mais les encouragements du jury

Qui dit fin d'année, dit conseil de classe, et avant la rentrée, le jury s'est penché sur le Standard. Les Rouches ont vécu une année 2024 turbulente, mais difficile d'être sévère avec toute l'équipe.

(rédigé avec Loïc Woos)

Mathieu Epolo : 6

Si ses performances du début de saison avaient continué, Mathieu Epolo aurait reçu les félicitations du jury. Malheureusement, des sautes de concentration ont vite failli tout gâcher, même si Epolo s'est repris en fin d'année. Un gros potentiel mais qui peut craquer à tout moment.

Arnaud Bodart : 4

En première partie d'année, Arnaud Bodart était un pilier du Standard, l'une des rares satisfactions de la saison et sans lui, les Rouches auraient peut-être réellement joué le maintien. Puis, une saga évitable dans laquelle il a ses torts également... et le néant en seconde partie d'année. Quel gâchis.

Marlon Fossey : 4,5

Celui qui reste l'un des chouchous de Sclessin a vécu une année frustrante et mitigée. Régulier, mais sans jamais amener autant qu'espéré, il peut aussi se trouer derrière aux pires moments. Un échec en forme d'encouragement.

Bosko Sutalo : 5,5

Très important pour l'équilibre de la défense, il a manqué aux Rouches durant sa blessure puis est parvenu à enchaîner. Encourageant pour 2025.

David Bates : 5,5

Sans cette blessure bien malvenue, lui aussi aurait pu rêver à la grande distinction. Quand il est présent, Bates était l'un des meilleurs défenseurs du Standard, mais il a vite dû abandonner son poste.

Souleyman Doumbia : 4,5

Des blessures qui ont empêché de vérifier s'il avait le potentiel qu'on lui prêtait. Il faudra enfin enchaîner en 2025 pour ne pas partir par la petite porte.

Ibe Hautekiet : 6,5

L'une des très bonnes surprises de l'année. L'ancien capitaine des Espoirs de Bruges était encore au SL 16 en début d'année mais a fini par s'imposer comme un défenseur fiable et sobre, conscient de ses limites et de ses capacités.

Henry Lawrence : 6,5

Défenseur central de fortune, Lawrence, arrière droit de formation, ne paraît pas souvent aligné à un poste qui n'est pas le sien. Il y a bien quelques erreurs de positionnement mais l'Anglais fait partie des bonnes surprises.

Lucas Noubi : 2

Le gâchis de l'année. L'élève surdoué mais terriblement fainéant que le professeur a fini par exclure de la classe.

Boli Bolingoli : 3,5

Il y a ceux qui ont peu joué mais montré qu'ils pourraient amener quelque chose, et ceux qui ont peu joué mais ont paru insuffisants à chaque fois. Bolingoli, en plus d'être bien trop souvent blessé, fait partie de la seconde catégorie.

Alexandre Calut : 5

Un pompier de service qui mérite la moyenne pour son courage et sa bonne volonté. Pas un plafond qui semble très haut, mais le Standard a besoin de garçons de ce profil.

Ilay Camara : 8

Que dire si ce n'est qu'il y a un Standard avec et sans lui ? En quelques mois, l'ancien du RWDM s'est imposé non seulement comme le meilleur Rouche, mais comme l'un des meilleurs pistons de Jupiler Pro League. Grande dis' !

Sotiris Alexandropoulos : 5

Quand il joue, Alexandropoulos mérite un 7 ou un 8. Mais... il joue au final très peu, et on se demande toujours bien pourquoi tant il est au-dessus du reste du milieu de terrain liégeois balle au pied. Peut-être que 2025 sera son année.

Marko Bulat : 3

La définition même de déception. Intéressant deux matchs, pétri de qualités, mais qui s'est éteint au fur et à mesure et n'a jamais amené ce que son potentiel laissait augurer. Un joueur de futsal, trop léger pour l'impact de la Pro League.

Leandre Kuavita : 5,5

Comme Calut, un joueur au plafond qui peut sembler bas mais qui a le mérite de se battre sur tous les ballons et d'avoir 3 poumons. Très utile au groupe.

Aiden O'Neill : 5

Paradoxalement un capitaine de l'ombre : sans lui, l'entrejeu n'a pas le même équilibre, mais il ne sera jamais bien brillant pour autant. Sur l'ensemble de l'année, il mérite clairement la moyenne.

Isaac Price : 3,5

Intéressant en première moitié d'année 2024, on s'attendait à ce qu'il prenne une autre ampleur cette saison et c'est tout l'inverse qui s'est passé. Un véritable fantôme sans le moindre apport offensif et le moindre impact, à des années-lumière de ce qu'il propose en équipe nationale.

Mohamed Badamosi : 3

Il joue peut-être trop peu pour être coté de bonne foi, mais la raison pour qu'il joue peu est claire : il ne semble pas avoir le niveau du Standard. Même de ce Standard-là.

Soufiane Benjdida : 5

Un battant qui doit tout donner pour toucher des ballons au vu du style de jeu du Standard. Un rôle ingrat pour un joueur qui ne plantera pas 15 goals par saison mais mérite la moyenne.

Viktor Djukanovic : 1

Note de présence, puisqu'il paraît qu'il était présent. Un élève fantôme.

Dennis Ayensa : 5,5

Une petite déception pour certains mais Ayensa décroche beaucoup et n'évolue pas vraiment dans le rôle qui devrait lui permettre de briller. Il donne trop dans le jeu pour être lucide devant les buts.

Andi Zeqiri : 7,5

L'un des seuls avec Camara dont on se dit qu'il aurait sa place dans un "grand" Standard d'il y a 10-15 ans. Probablement le meilleur 9 des Rouches depuis Orlando Sa, capable de s'en sortir seul dans le jeu "kick and rush" mis en place (par défaut) par Ivan Leko. Mentalité irréprochable également.