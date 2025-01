Anderlecht tient son défenseur, et a été le chercher... chez John Textor

Après que de nombreuses pistes aient été citées, en voilà une qui semble se concrétiser : Adryelson, défenseur central de l'Olympique Lyonnais, va être prêté à Anderlecht. Il pourrait ne pas être le seul renfort à ce poste.

On le sait : Anderlecht a un besoin urgent de renfort en défense. Et même, peut-être, de renforts au pluriel : Zanka est sur le départ, Jan Vertonghen sera absent plusieurs semaines de plus... et David Hubert n'a plus d'arrières gauches disponibles, ce qui réduit encore les possibilités de dépannage (comme un Sardella dans l'axe, par exemple).

Voilà plusieurs semaines que les rumeurs se succèdent concernant le premier renfort défensif du RSCA, alors qu'en attaque, César Huerta pourrait être annoncé dans les heures à venir. On a cité Nobel Mendy, qui semble une cible prioritaire, mais aussi Siebe Van der Heyden.

Renfort immédiat pour David Hubert

Un nouveau nom surgit de nulle part ce vendredi dans la presse française : Adryelson (26 ans) serait sur le point d'être prêté au RSC Anderlecht jusqu'en fin de saison, rapporte L'Equipe. Il débarquerait de l'Olympique Lyonnais, lui qui fait partie intégrante de la galaxie Textor puisqu'il évolue à Botafogo depuis 2022 et a été acheté en janvier 2024 par l'OL, avant d'être renvoyé en prêt à Botafogo.

Avec le club brésilien, également propriété de John Textor, Adryelson a remporté le championnat du Brésil et la Copa Libertadores en 2024. De retour de son prêt à Botafogo récemment, il est barré à l'OL et va donc aller chercher du temps de jeu en Belgique.

Toujours selon L'Equipe, Anderlecht disposera d'une option d'achat à hauteur de 5 millions d'euros pour le défenseur brésilien. Sous contrat jusqu'en 2028 à Lyon, Adryelson est estimé à 4 millions d'euros par Transfermarkt. Son profil en fait un titulaire en puissance dès son arrivée, plutôt qu'un renfort à moyen terme.