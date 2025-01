Non, les supporters brugeois n'ont pas hué Gille Van Binst au Lotto Park : les explications d'une drôle de séquence

Avant le topper de ce dimanche, un hommage a été rendu au légendaire Gille Van Binst, décédé le 3 janvier dernier. Des huées brugeoises ont été entendues, mais elles n'étaient pas dirigées contre l'ancien Diable Rouge...

Après la joie de la présentation de César Huerta (qui lui, a été hué par le kop brugeois), place au deuil et à l'hommage : le Lotto Park a salué la mémoire de Gille Van Binst, quadruple vainqueur de Coupe d'Europe avec le RSC Anderlecht et 360 fois Mauve, décédé le 3 janvier dernier à l'âge de 73 ans.

Sur les réseaux et dans certains médias a été relayée l'information selon laquelle les supporters du Club de Bruges auraient alors hué cet hommage. C'est en réalité faux : durant l'arrivée de la famille de Gille Van Binst et la diffusion des images à l'écran, le kop brugeois applaudissait massivement et respectueusement.

Gille Van Binst, rappelons-le, a joué au Club de Bruges, finissant sa carrière chez les Blauw & Zwart en 1983. Les supporters brugeois le savent, et s'ils se signalent souvent par des attitudes provocantes, le manque de respect aux morts n'est généralement pas leur genre.

Mais alors, pourquoi des huées ont-elles été entendues ? Tout simplement parce qu'immédiatement après une minute d'applaudissements, la sono du Lotto Park a lancé... le Grand Jojo, et son fameux "Anderlecht champion". Impossible d'imaginer le public brugeois applaudir pendant ce titre emblématique des Mauve & Blanc.

S'agit-il d'une erreur de timing de la part du DJ du stade ? Une minute de silence était-elle prévue ? Le speaker n'a en tout cas pas été très clair après la période d'applaudissements. Une chose est (presque) sûre : le public brugeois souhaitait rendre hommage à Gille Van Binst... mais pas au Grand Jojo.