Pour Mehdi Bayat, l'interruption a bel et bien "tué" les Zèbres : "Ils ne parlaient que de ça dans le vestiaire"

Cela pourrait sembler un peu facile de pointer du doigt l'interruption du match par l'arbitre pour expliquer la déconcentration des Zèbres en deuxième mi-temps. Mais cela semble bel et bien avoir eu un impact sérieux.

Le Sporting Charleroi a-t-il été "saboté" - involontairement, cela va sans dire - par ses propres supporters ce samedi contre l'Union Saint-Gilloise ? Nous ne nous étions pas privé de l'écrire sur le coup dans notre résumé de la rencontre, mais après tout, cette seule interruption de match ne devrait pas pouvoir expliquer une différence de niveau si subite.

"Non, je ne crois pas que ça ait joué un si grand rôle. Peut-être que ça a permis à l'Union de se regrouper et de mieux revenir sur la pelouse, ça oui. Mais de notre côté, on sentait déjà en revenant après la mi-temps qu'il y avait un coup de mou, moins d'énergie", estimait en tout cas Aiham Ousou, l'un des Zèbres du match.

Mehdi Bayat n'hésite pas à accuser l'interruption

Visiblement, le Syrien souhait surtout relativiser, peut-être pour éviter de se cacher derrière des excuses, et c'est tout à son honneur. Mais il y avait d'autres sons de cloche : le néo-Zèbre Quentin Benaets, notamment, reconnaissait que cela avait pu avoir un impact sur l'équipe. Et Mehdi Bayat confirmait ouvertement devant la presse un peu plus tard.

L'administrateur-délégué du Sporting Charleroi a fait un petit détour par la zone mixte pour exprimer sa frustration. "Oui, il y a une grosse frustration et il faut tirer plusieurs constats. Nous avions ce match bien en main, et il y a eu une première interruption en première période après laquelle nous avons déjà été moins bien", déclare Bayat.

"Et rebelote, en deuxième mi-temps, cette seconde interruption nous sort complètement, mais alors là complètement du match", souffle-t-il ensuite. "Je suis descendu dans le vestiaire à ce moment et les garçons ne parlaient que de ça. C'était le seul sujet de conversation. Ils se rappelaient ce qui s'est passé contre Malines la saison passée, et peut-être que c'était dans les têtes en remontant sur la pelouse".

Voilà qui ne va pas rabibocher les Storm Ultras et leur dirigeant, avec lequel ils sont à couteaux tirés depuis de longs mois désormais. Mais cette fois, on sait de quel côté sont les torts...