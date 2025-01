🎥 Genk crie au scandale : le choc entre les deux meilleures équipes du pays accouche d'une victoire brugeoise...et de deux polémiques arbitrales

Contrairement aux tours précédents, ces demi-finales se jouent au meilleur des deux manches. Ce soir, le Club de Bruges a ouvert le bal en accueillant Genk. Une affiche plus que prometteuse entre les deux meilleures équipes actuelles du pays.

Le format de cette double confrontation n'a pas incité les deux équipes à démarrer sur les chapeaux de roue plus que de raison, malgré quelques timides possibilités pour débuter. La première véritable occasion digne de ce nom a par contre terminé au fond.

Peu avant la demi-heure, Tolu Arokodare surgissait dans le dos de Joel Ordonez pour reprendre un magnifique centre de Jarne Steuckers et venir jeter un froid sur le Jan Breydelstadion (0-1).

Tolu Arokodare opens the scoring for KRC Genk against Club Brugge. pic.twitter.com/cIQ7ZQ92jn

Surpris sur le but d'ouverture, Ordonez se reprenait en égalisant sur corner cinq minutes plus tard. Une égalisation qui a rendu furieux les Limbourgeois. Le VAR a longtemps vérifié la potentielle obstruction de Maxim De Cuyper sur le gardien Mike Penders mais n'a finalement pas appelé Lawrence Visser à revisionner la phase (1-1).

JOEL ORDÓÑEZ ūüá™ūüá®(2004) DRAWS LEVEL WITH A GREAT HEADER!!!

CHRISTOS TZOLIS ūüá¨ūüá∑(2002) WITH A GREAT CORNER-KICK DELIVERY FOR THE ASSIST!!!

ūüďĹÔłŹ @GoalsXtrapic.twitter.com/fWfR2UMyzK