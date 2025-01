L'affaire des vestiaires surchauffés réservés à Charleroi n'en finit plus : le Patro Eisden contre-attaque ! "Nous avons subi de graves préjudices"

Le Patro Eisden a porté plainte contre le délégué à l'origine de l'amende reçue pour l'accueil réservé à Charleroi en Coupe en seizième de finale de Coupe. Les Limbourgeois n'entendent pas se laisser faire.

Il y a une semaine, le comité disciplinaire du football professionnel de l'Union Belge a infligé une amende de 5000 euros au Patro Eisden et une autre de 2500 euros à Stijn Stijnen. Cela fait suite à l'indignation de Rik De Mil, qui avait perçu le vestiaire chauffé à 30 degrés et rendu plus exigu comme une tentative de déstabilisation.

Stijnen a toujours nié les faits, accusant le délégué à l'origine du rapport l'incriminant d'avoir menti : "Ce délégué devra désormais vivre avec l'idée qu'une légende comme Luc Nilis, qui était à côté de moi lorsque j'ai fait ma déclaration et qui a donc bien entendu ce que j'ai exactement dit, saura dorénavant quel genre de personne il est" avait-il déclaré.

Le Patro en justice

L'affaire ne va pas en rester là. Le club a en effet annoncé dans un communiqué officiel vouloir porter plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux contre le fameux délégué.

"Le Patro demandera au juge d'instruction d'entendre tous les témoins et de mener une enquête sur les raisons des mensonges manifestes décrits dans ce rapport, rédigé tardivement car en dehors des délais impartis, et qui ont été ensuite utilisés durant la procédure disciplinaire. Le club et son entraîneur ont subi de graves préjudices et demanderont donc un rectificatif et une indemnisation" peut-on lire.

La rencontre a beau avoir été disputée au mois d'octobre, l'affaire qui la concerne risque encore de se traîner en longueur avec ce nouveau rebondissement. Gageons tout de même qu'elle aura connu son épilogue avant la finale de la Coupe.