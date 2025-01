Le rêve ultime du Standard est-il encore accessible ? "Je les vois jouer les Play-Offs 1, grâce à un coup du sort"

Ancien sélectionneur des Diables et directeur sportif de Schalke 04, Marc Wilmots est de retour, comme analyste, dans le monde médiatique belge. Et il voit bien le Standard, "par un coup du sort", se qualifier pour les Play-Offs 1 !

Ancien directeur sportif de Schalke 04, limogé en septembre 2024 en même temps que Karel Geraerts, Marc Wilmots, qui n'a pas encore retrouvé de nouveau poste, est de retour dans le monde médiatique belge.

Fréquemment invité sur le plateau de La Tribune, l'ex-sélectionneur des Diables s'est, cette semaine, exprimé sur la situation du Standard, qui pourrait, selon lui, accrocher un top 6 véritablement miraculeux en fin de phase classique.

"Je les vois finir sixièmes, par un coup du sort. La Gantoise n'est pas meilleure actuellement, et avec les recrues que le Standard a signées, on ne sait pas ce qui pourrait se passer si ça tourne bien", a-t-il lancé sur le plateau.

Avec la défense ayant réalisé le plus de clean-sheets dans notre championnat, mais la pire attaque du royaume, le Standard peut compter sur des joueurs de caractère pour, chaque semaine ou presque, accrocher des points précieux… d'abord dans sa quête d'un maintien rapide.

"Quand je vois Fossey et Camara qui donnent tout pendant 90 minutes, c'est ce que les supporters adorent. Dans cette dynamique et avec un petit peu de renfort offensif, le Standard pourrait vraiment devenir dangereux. Et plusieurs jeunes joueurs ont connu la relégation en Challenger Pro League la saison dernière..."