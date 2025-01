OFFICIEL : Islam Slimani est de retour en Belgique

C'était dans l'air, mais c'est désormais officiel : Islam Slimani fait son retour en Belgique, six mois seulement après l'avoir quittée. Suite à son dernier passage à Malines, c'est maintenant au KVC Westerlo que l'attaquant algérien a décidé de s'installer.

Le joueur de 35 ans semble avoir développé un attachement pour le Plat Pays, qu'il avait découvert en 2023 lors de son passage à Anderlecht. Après un séjour de six mois chez les Mauves, il avait rejoint le club brésilien de Coritiba FC, où il est resté également six mois. Le 1er février 2024, il a fait son retour en Belgique en signant à Malines. Mais son aventure avec le club belge a été de courte durée, puisqu’il a ensuite décidé de retourner dans son ancien club algérien, le CR Belouizdad, en septembre 2024.

Le meilleur buteur de l'équipe nationale algérienne rejoint donc désormais les Campinois. Slimani a signé un contrat de six mois en prêt. L'ancien joueur de l'OL portera le numéro 19.

Ce n'est donc pas un transfert définitif qui a été conclu. Cela s'expliquerait notamment par des raisons familiales. Depuis le début de saison, l'Algérien a déçu. Il a en effet disputé 12 rencontres toutes compétitions confondues pour seulement trois petits buts. L'attaquant espère donc bien montrer un autre visage en faisant un nouveau retour en Belgique.

Slimani is here, welcome! 🙌🏼 pic.twitter.com/3SdqopIuWB