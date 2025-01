La grande faucheuse ne s'arrête plus : après Tedesco, l'Union Belge vire un autre coach fédéral...en place depuis 14 ans

Il aura fallu attendre longtemps pour que notre fédération sorte de son immobilisme quant au sort de Domenico Tedesco. Mais depuis la réunion du Comité sportif de la Fédération de ce matin à l'initiative de Vincent Mannaert, la bouteille de ketchup, métaphore traditionnellement réservée aux attaquants désespérés, ne cesse de couler.

Après Tedesco et l'ensemble de son staff, c'est au tour d'Ives Serneels de prendre la porte. Il entraînait les Red Flames depuis 2011. C'est donc un choc plus violent encore qui frappe notre équipe féminine.

After 14 intense years, the RBFA has decided to part ways with Ives Serneels. We remain deeply grateful for his commitment and efforts throughout these years and wish him nothing but success moving forward.



Merci voor alles, Ives! pic.twitter.com/WXI8Pz99ub