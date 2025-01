🎥 Anderlecht s'en sort bien : la magnifique but de Thorgan Hazard aurait dû être...annulé

Thorgan Hazard a fait la diffĂ©rence sur coup franc pour Anderlecht Ă Courtrai. Mais son but n'aurait pas dĂ» ĂȘtre validĂ©, on vous explique pourquoi.

Yves Vanderhaeghe était furieux sur l'arbitrage après la défaite de son équipe contre Anderlecht. L'entraîneur courtraisien a d'abord regretté l'exclusion de son capitaine Joao Silva pour un pied pourtant levé très haut, quelques minutes avoir déjà concédé le coup franc transformé par Thorgan Hazard.

"Je ne suis pas convaincu qu'il doive y avoir un carton rouge sur cette phase. Le match a été gâché par cette décision. Je peux accepter le premier carton jaune. Mais ce deuxième ? L'arbitre ne sent pas le match sur cette phase. Oui, en théorie, c'est jaune, mais était-ce nécessaire de le mettre ?" s'interrogeait Vanderhaeghe.

"Si nous appliquons le règlement à la lettre, alors le but d'Anderlecht aurait dû être annulé. Car selon le règlement, personne ne peut se tenir à un mètre du mur. Et certains joueurs étaient presque dans notre mur" a-t-il poursuivi.

Le règlement n'a pas été appliqué

Et force est de constater que l'entraîneur des Kerels a raison. Dans les lois du jeu appliquées cette saison par la Pro League, voici ce que l'on peut lire dans l'article relatif aux coups francs : "Si l’équipe en défense forme un mur de trois joueurs ou plus, les joueurs de l’équipe en attaque doivent se tenir à au moins un mètre de ce mur jusqu’à ce que le ballon soit en jeu".

Les images sont claires : non seulement trois joueurs anderlechtois sont à moins d'un mètre du mur, mais ils gènent en plus délibérément les Courtraisiens en se plaçant à hauteur des 'briques' du KVK. Les Kerels auraient-ils dû protester pour que le règlement soit appliqué ? Toujours est-il que le but de Thorgan Hazard aurait dû être annulé.