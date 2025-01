René Weiler veut relancer un jeune talent belge, autrefois grand espoir d'Anderlecht

Cet été, Anderlecht a tenté de convaincre la Juventus de se faire prêter Joseph Nonge, formé à Neerpede jusqu'à ses 16 ans avant de rejoindre l'Italie. L'Antwerp était également intéressé. Mais le milieu de terrain a finalement été loué à Troyes.

En Ligue 2, le Bruxellois de 19 ans joue peu : seulement deux titularisations en Ligue 2. Cet hiver, il est même régulièrement redescendu avec la réserve pour des matchs de National 3 (cinquième division).

Ce n'était pas le plan de la Juventus, avec qui il avait tout de même effectué ses débuts en Serie A la saison dernière sous les ordres de Massimiliano Allegri. Les dirigeants regardent donc à une solution pour cet hiver.

Selon Fabrizio Romano, Joseph Nonge est en passe de rebondir en suisse, du côté du FC Servette. Un accord est dans l'air pour un nouveau prêt du milieu de terrain.

Le FC Servette est actuellement cinquième de Super League suisse. Il y a deux saisons, le club avait fini vice-champion (pour éliminer Genk en Ligue des Champions quelques mois plus tard), sous les ordres de René Weiler, encore présent comme directeur sportif. Mais il est peu probable que l'ancien entraîneur Anderlechtois ait remarqué le joueur à Neerpede : ce dernier n'avait que douze ans lorsque Weiler a quitté le club.

🚨⚪️⚫️ Excl: Juventus talent Joseph Nonge, on the verge of joining Swiss side Servette.



