Anderlecht entre dans la course pour un jeune talent belge de la Juventus !

Le RSC Anderlecht poursuit ses recherches en cette fin de mercato. Les Mauve et Blanc veulent toujours recruter un joueur au milieu de terrain.

Plusieurs pistes sont explorées, notamment celle menant à Christian Eriksen. En outre, Davy Klaassen ne devrait pas rejoindre le Lotto Park (lire ICI).

Par contre, Anderlecht serait intéressé par recruter Joseph Nonge, jeune talent belge de 19 ans évoluant actuellement à la Juventus de Turin.

Formé au RSCA, Nonge a rejoint la Juventus à l'été 2021. La saison dernière, il a évolué au sein de l'équipe réserve. Il pourrait quitter les Bianconeri cet été dans le cadre d'un prêt.

L'Antwerp et West Bromwich Albion se sont précédemment montrés intéressés. Comme l'explique le journaliste belge Sacha Tavolieri, Anderlecht serait entré en contact avec la Juventus afin de négocier un prêt avec option d'achat.

🟣 Infos #RSCA :

🇧🇪 RSC #Anderlecht entered officially in contact with #Juventus Turin for Joseph Nonge Boende! Mauve leaders wants to convince Bianconeri to let Joseph Nonge Boende leave on a loan with an option to buy.

🗣️ To all the clubs interested, Nonge's preference goes… pic.twitter.com/JK3To9Dynb