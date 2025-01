Des nouvelles de Dedryck Boyata : désormais libre, l'ancien Diable Rouge a refusé une première offre

Libre de tout contrat depuis son départ du Club de Bruges, Dedryck Boyata a refusé une offre venue du Brésil. Il ne souhaiterait plus s'éloigner de son environnement familial.

Il était sur une voie de garage, au Club de Bruges. Le contrat de Dedryck Boyata a été résilié, durant ce mercato hivernal, d'un commun accord.

La formation de la Venise du Nord souhaitait, en effet, économiser ses six derniers mois de salaire, tandis que le défenseur central a bien compris qu'il n'aurait plus jamais voix au chapitre et qu'il ferait mieux de se trouver un nouveau défi.

Ancien Diable Rouge, le joueur de 34 ans peut encore profiter de ce statut pour intéresser certains clubs malgré ses dernières saisons très délicates. Une première offre lui a d'ailleurs été remise.

Dedryck Boyata écarte une aventure au Brésil

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Dedryck Boyata aurait été contacté par l'Amazonas Football Club, club de seconde division au Brésil. Un contrat de deux ans lui était offert, évalué à 800.000 dollars.

L'ancien de Manchester City, Twente, du Celtic et du Hertha Berlin aurait cependant refusé l'offre. Il préférerait, en effet, retrouver un club plus proche de son environnement familial.