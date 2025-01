Le refus de Zidane, des entraîneurs belges contactés : les dessous de l'arrivée de Rudi Garcia à la tête des Diables

Rudi Garcia a été présenté ce vendredi en tant que nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Vincent Mannaert s'est expliqué sur les raisons de son choix.

Après des semaines de supputations, de bruits de couloir, de prises de renseignement et de fuites des négociations, c'est bien Rudi Garcia qui a été chargé de succéder à Domenico Tedesco. Une décision qui a déjà suscité beaucoup de commentaires. Vincent Mannaert a tenu à s'expliquer.

"Il répondait au profil recherché : quelqu'un avec du leadership et une mentalité de gagnant, un motivateur hors pair et quelqu'un prêt à y aller avec enthousiasme. Je me suis mis à table avec rudi assez tôt mais j'ai préféré prendre mon temps, vu limportance de la tâche" déclare notre directeur technique au micro de Sporza

Garcia n'était évidemment pas le seul candidat : "J'ai vu d'autres profils qui correspondaient à cela, mais c'est l'enthousiasme, l'énergie et l'envie qui ont fait la différence. Il y avait d'autres bons candidats, mais nous sommes vraiment satisfaits de lui" poursuit Mannaert.

Selon La Dernière Heure, l'un de ces profils envisagés n'était autre que Zinedine Zidane. Il aurait même été le premier contacté mais a décliné, espérant succéder à Didier Deschamps sur le banc français.

Un sélectionneur belge ? La fédération a essayé

Beaucoup auraient aimé voir un Belge, mais c'est donc bien un troisième sélectionneur étranger de suite qui dirigera les Diables : "Nous avons regardé à cela, mais ils devaient être disponibles" commente l'ancien homme fort du Club de Bruges.

"Je constate que de nombreux entraîneurs belges talentueux font un excellent travail, même dans les grands clubs belges. Il y en avait plusieurs qui auraient pu être disponibles, mais ils ont eux-mêmes indiqué qu'ils ne l'étaient pas" conclut-il, confirmant certaines prises de contact, sans pour autant donner de noms.