🎥 En français dans le texte : les propos prophétiques de José Mourinho sur John Textor, l'incarnation des dérives du foot business

John Textor est sous le feu des critiques en France. Le licenciement de Pierre Sage passe mal chez nos voisins.

En Belgique, le RWDM n'avait pas mis longtemps à cerner la personnalité de John Textor après que ce dernier ait dégagé Thierry Dailly puis Vincent Euvrard manu militari malgré l'euphorie de la montée en première division.

Lyon connait les mêmes crève-coeur : depuis le départ de Jean-Michel Aulas, l'OL est devenu un cauchemar pour les entraîneurs. Hier, Textor a viré Pierre Sage, qui avait pourtant amené l'équipe de la dernière place à la Coupe d'Europe et à la finale de la Coupe de France la saison passée.

Une nouvelle manière de diriger un club de football

Cette saison, Lyon est sixième de Ligue 1, à quatre points du podium (l'objectif affiché par la direction) et cinquième en Europa League. Dans les médias français, une vidéo revient avec insistance : celle de la réaction de José Mourinho, l'avant-dernier adversaire de Pierre Sage, face aux menaces qui pesaient sur son homologue.

"Le football maintenant...c'est un numéro incroyable des clubs, avec des propriétaires et des présidents qui ne comprennent rien au football. Il n'y a plus de présidents qui restent 20 ans comme Monsieur Aulas ou Pino Da Costa (ancien président du FC Porto), des gens qui comprennent le football. Lyon est une bonne équipe. Et une équipe n'est bonne que si elle a un bon entraîneur" avait déclaré José Mourinho, dans un très bon français.

Cette pique de José Mourinho envers John Textor lancée la semaine dernière quand il a appris que Pierre Sage était sur la sellette. 🔮



Moins d'une semaine après ces propos, Pierre Sage a donc été mis dehors. Son successeur pourrait bien être Pablo Fonseca, avec qui Textor discute déjà depuis une dizaine de jours. Que ce soit l'entraîneur portugais ou quelqu'un d'autre, la nouvelle perle rare de John Textor se saura sous pression avant même d'avoir commencé.