Beerschot au bord de la rupture : Dirk Kuyt brise le silence et expose les vrais problèmes : "J'ai travaillé presque toute une saison avec un seul assistant"

Si une séparation avec le Beerschot devait avoir lieu, ce serait avec le cœur lourd. Dirk Kuyt tient cependant à clarifier certaines choses.

Dirk Kuyt s'est confié dans la presse à propos des conditions de travail difficiles à Beerschot. Il a pu saluer le public avec une note positive (victoire 4-2 contre le Cercle de Bruges), mais un départ après une telle saison reste regrettable. Non ? "Le terme saison pourrie est trop fort à mes yeux, parce que nous avons tiré le maximum de cette équipe."

C'est une référence à ces conditions. "Nous avons vendu des joueurs pour quatre à cinq millions d'euros et n'avons eu qu'un budget d'environ 500 000 euros à investir. Et je ne parle pas seulement des joueurs, mais aussi des entraîneurs. On parle parfois de mon salaire alors que ceux qui en parlent ne le connaissent même pas. Et ce qu'ils ignorent totalement, c'est que j'ai travaillé presque toute une saison avec un seul assistant."

Personne au Beerschot n'a abandonné

Chez certains adversaires, six ou sept personnes participent à l'échauffement. "Moi aussi, j'aimerais ça. Même si c'était difficile, personne dans le club n'a abandonné. Du responsable du matériel aux stewards, en passant par les supporters et le photographe du club : tous ont fait plus que ce qu'on attendait d'eux. Beaucoup ont dépassé leur rôle, moi aussi."

Cela ne change rien au résultat. "Avons-nous terminé derniers et été relégués ? Oui. Est-ce agréable ? Non. Malgré cela, nous avons mis en difficulté pas mal d'équipes, et parfois bien joué. Contre tous les clubs engagés en Europe, nous les avons poussés dans leurs retranchements." Ce sont ces choses qui motivent Kuyt à aller de l'avant.

Kuyt veut rester entraîneur

Son côté positif ressort encore. "J'ai beaucoup d'expérience. Était-ce mon dernier match comme entraîneur du Beerschot ? Je ne peux pas continuer à travailler comme ça. Ce n'est pas possible et je ne pense pas que cela changera. Si je pars, ce sera avec le cœur lourd. J'aimerais beaucoup poursuivre ma carrière d'entraîneur. C'est un métier fantastique, même si ce n'est pas toujours facile."