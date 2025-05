Juste avant d'affronter le Standard, Malines prend tout le monde de court et devance l'Ajax avec une annonce inattendue

Le KV Malines affrontait le Standard samedi soir. Avant même le coup d'envoi, le club avait déjà annoncé une excellente nouvelle.

Après le nul 0-0 contre le Standard, les jeux sont faits pour Malines. Charleroi s’assure la victoire finale des Europe Play-offs et se rapproche d’un ticket européen à deux journées de la fin.

C’est une grosse désillusion pour Malines qui aurait pu encore espérer remporter ces Play-offs en cas de victoire. Mais malgré la déception, tout n’était pas sombre ce soir-là du côté de l’AFAS Stadion.

Juste avant le match, le club a en effet annoncé une excellente nouvelle. "L’entourage et la famille de Zekri ont trouvé un accord avec Malines, juste avant sa première apparition dans le groupe. Moncef reste avec nous, et on en est très heureux", a publié le club sur son compte X.

Le jeune Moncef Zekri, 16 ans, a donc signé son tout premier contrat professionnel, malgré l’intérêt prononcé de l’Ajax Amsterdam. Le club néerlandais avait présenté un projet séduisant, mais le grand espoir a choisi de rester en Belgique.

Mieux encore, Zekri figurait sur le banc pour la première fois face au Standard. Il est monté au jeu en seconde période et a ainsi fêté ses débuts professionnels dans son club formateur sous les applaudissements.